В третий раз выдвигаться в мэры Киева планирует Кличко

Глава столицы Виталий Кличко заявил о намерении в третий раз идти на выборы мэра Киева. Официальное объявление Кличко сделает, когда начнется избирательная кампания.

Об этом мэр столицы рассказал во время интервью Радио НВ.

По словам Кличко, он будет просить жителей Киева дать ему возможность реализовать незаконченные проекты.

"Сейчас я могу сказать предварительно. Да, я буду участвовать в местных выборах", - заявил он.

Кроме того, партия Кличко "УДАР" планирует провести ребрендинг перед походом на местные выборы. Многие члены партии уже готовятся к выборам.

"Есть мнение, сделать ребрендинг "УДАР". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу и ключевые принципы", - добавил Кличко.