Завтра в Броварах будет суд над задержанными участниками перестрелки

В субботу, 30 мая, состоится судебное заседание, в ходе которого задержанным из-за перестрелки в Броварах изберут меру пресечения. Полиция потребует избрать для участников потасовки арест без возможности внесения залога.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в видеообращении, которое транслировалось в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Так, по словам министра, большинству задержанным участникам потасовки уже предъявили подозрения по 208 статье Уголовного кодекса.

"28 участников задержаны, из них - 22 предъявлены обвинения. Они фактически арестованы по 208 статье арестованы. Очень рассчитываем, что при поддержке прокуратуры в судах завтра им будет вынесен безальтернативный арест и эти люди надолго сядут в тюрьму", - заявил Аваков.