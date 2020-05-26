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Политика Сегодня, 08:0034
60 сотрудников отдела полиции вывели во внештат - дело по изнасилованию в Кагарлыке

В Кагарлицкий отдел Нацполиции Киевской области планируют набрать новых полицейских личного состава. Около 60 человек вывели во внештат после скандала вокруг изнасилования в отделе.

 

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в видеообращении, которое транслировалось в ефире програмы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". 

По его словам, в Кагарлицком отделении Нацполиции во внештат вывели всего около 60 человек личного состава. Правоохранители пытаются установить причастных к преступлениям сотрудников Кагарлицкого отдела Нацполиции.

"Двое полицейских арестованы, подразделение это полностью распущено. Каждый из них выведен за штат. Это около 60-ти человек. Мы принимаем решение, кто из них мог быть причастным или хотя бы знал о совершавшемся факте. Все сотрудники дальше будут новые", - заявил Аваков.

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Теги: news, новости, Украина, Аваков, полиция, изнасилование, 7dniv, 7dnivinfo  
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