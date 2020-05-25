Белый дом заблокировали, полицию забросали камнями - протесты в США

В пятницу в нескольких городах США люди снова вышли на акции протестов. Массовые акции начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного в Миннеаполисе.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, акции переросли в беспорядки. В частности, в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму.

Мужчина с флагом движения "Жизнь черных имеет значение" забрался на три огромные буквы CNN, стоящие перед входом, другие оставили на буквах различные надписи. Власти Атланты называют протесты "хаосом" и призывают людей разойтись по домам.