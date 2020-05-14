 

На обращение по анбандлингу в Конституционный суд отреагировал оператор ГТС

Политика Сегодня, 15:2949
На обращение по анбандлингу в Конституционный суд отреагировал оператор ГТС

В разрыве нового контракта на транзит газа с российским "Газпромом" заинтересованы силы внутри Украины. С этим связано недавнее обращение в Конституционный суд Украины по поводу отмены анбандлинга.

 

Об этом в Facebook заявил директор Оператора ГТС Сергей Макогон

По его словам, транзит газа с начала года по новому транзитному договору с "Газпромом" достиг 20 млрд кубометров. А согласно новому договору благодаря принципу "качай или плати" Украина получит около 7 млрд долларов до 2025 года независимо от объемов транспортировки.

"Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт, в чем могут быть заинтересованы силы как вне Украины, так и внутри Украины. О чем свидетельствует недавний иск о неконституционности проведения отделения Оператора ГТС", - добавил он.

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Теги: news, новости, Украина, Анбандлинг, 7dniv, 7dnivinfo, КСУ  
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