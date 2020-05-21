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Политика Сегодня, 20:0548
Где хранит свои миллионные доходы показал Зеленский в декларации

Об этом свидетельствует документ, обнародованный в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

 

Так, в "ОТП Банке" Владимир Зеленский хранит 4,062 млн гривен и 6 776 долларов. Еще 250 000 и 750 000 гривен лежат тут же на других счетах.

А вот на счетах юридического лица PrivatBank, которое зарегистрировано за границей, Зеленский держит 399 772 долларов. У того же юридического лица, но на другом счету у него имеется 25 303 доллара.

Наличными Зеленский держит 150 000 гривен, 112 000 долларов США и 6 300 евро.

Его жена Елена держит в "ОТП Банке" 96 329 гривен и 3 776 долларов. А в ПриватБанке у нее хранится 5 706 долларов.

Кроме того, Елена Зеленская получила 589 561 гривен и 221 150 гривен в качестве аванса от юридического лица.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, доходы, 7dniv, 7dnivinfo  
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