К работе Рада вернется 2 июня

Верховная рада вернется к обычному режиму работу уже во вторник, 2 июня. В первую неделю парламент планирует отправить на доработку Программу правительства.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на странице в Facebook.

Кроме Программы правительства, нардепы также рассмотрят во втором чтении законопроект о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам и пакет законопроектов об облачных услугах, электронных коммуникациях и защите телекоммуникационных сетей.

Также парламент рассмотрит изменения в избирательное законодательство, в частности, относительно внедрения партийных списков на местных выборах в городских объединенных общинах, уменьшения размера залога для участия в выборах и параллельного выдвижения в местные советы разного уровня.

Кроме того, на голосование во втором чтении будет вынесен законопроект из пакета спасения культуры и креативных индустрий.