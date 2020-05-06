 

По опросам доверие к Путину упало до 25%

Политика Сегодня, 01:0042
По опросам доверие к Путину упало до 25%

В России рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину опустился до 25%. Несмотря на это, российскому лидеру доверяют больше, чем другим политикам.

 

Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", проведенный 22-24 мая. 

Согласно опросу, участникам предлагали выбрать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют. Путина, как наиболее заслуживающего доверия, назвали 25% россиян.

На втором и третьем месте расположились министр обороны РФ Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%).

При этом 16% респондентов заявили, что не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.

Выборка составила 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Отметим, в ноябре 2017 года рейтинг доверия к президенту России составлял 59%, в марте 2019 года - 41%. Еще в январе 2020 года Путину доверяло 35% россиян, в апреле - 28%.

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Теги: news, новости, Украина, Путин, Рейтинг, 7dniv, 7dnivinfo  
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