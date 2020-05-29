 

Испанскую фирму в декларации не указал Баканов

Политика Сегодня, 08:0023
Испанскую фирму в декларации не указал Баканов

В открытом доступе появилась декларация о доходах за 2019 год главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. До субботы, 30 мая, все предыдущие данные о доходах сотрудников СБУ были засекречены.

 

Декларация Баканова опубликована на сайте Национального агенства по предотвращению коррупции (НАПК)

Согласно документу, у Ивана Баканова есть квартира в Киеве площадью 56 кв.м, а также треть квартиры площадью 85.8 кв.м в Кривом Роге.

Что касается дохода, то в 2019 году за работу в студии "Квартал 95" Баканов получил 107 тысяч 714 гривен. На должности главы СБУ Иван Баканова за семь месяцев получил 536 тысяч 559 гривен.

В собственности жены главы СБУ, Оксаны Лазаренко, также есть квартира в Киеве площадью 56,3 кв.м. Отметим, что жена Баканова была гражданкой России и в 2019 году глава СБУ утверждал, что оформление украинского гражданства для его жены в процессе.

Жена главы СБУ также получила доход от занятия предпринимательской деятельностью - 240 тысяч гривен. Также она получила 27 тысяч 312 гривен Киевском колледже связи.

У Оксаны Лазаренко есть также земельный участок в Киево-Святошинском районеплощадью 2834 кв. м. Глава СБУ также владеет несколькими участками площадью 43 кв. м, 891 кв.м, 1502 кв. м в том же районе. На одном из участков строится жилой дом.

Что касается автомобилей, то у семьи Бакановых их два: Volkswagen Touareg 2012 выпуска у жены и Volkswagen Passat 1.8 2010 года у самого главы СБУ.

На банковских счетах у семьи Баканова имеется 233 евро, 16 долларов и 548 гривен. Наличными хранится 170 тысяч долларов.

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