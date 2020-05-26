Могут возобновить поездки в проблемные регионы, но с ограничениями

В Украине с 1 июня в рамках третьего этапа ослабления карантина планируют возобновить межобластное транспортное сообщение. При этом в регионах, которые не соответствуют критерию ослабления, восстановление транспортных перевозок возможно с ограничениями.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о межобластном сообщении, то те области, которые не переходят на другой этап и не соответствуют критериям - у них растет количество заболевания, такое сообщение может происходить с определенными ограничениями", - сказал Степанов.

В частности, по его словам, в транспорте возможно заполнение лишь 50% всех мест. Также все пассажиры должны находиться в масках. В случае обострения ситуации в регионе областная комиссия может принять решение временно приостановить межобластное сообщение.