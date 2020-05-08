За возобновление системы санэпидемконтроля выступил Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко выступил за восстановление системы санэпидемконтроля. По его словам, в случае возобоновления она будет изменена.

Об этом Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".

"Давайте так: она должна быть восстановлена. И то, что разрушено, не должно быть доразрушено. Но есть такие вещи, которые я не хотел бы, чтобы возвращались в систему санэпидемконроля. Это разрешительные процедуры, инспекторские проверки в межэпидемический период. Мы постараемся это как-то развести", - сказал он.

Отметим, Кабинет министров Украины решило ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу весной 2017 года, назвав ее дальнейшее функционирование "нецелесообразным".