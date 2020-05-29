 

"Русский след" в беспорядках в США допускает экс-советник Обамы

Политика Сегодня, 10:2163
"Русский след" в беспорядках в США допускает экс-советник Обамы

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс допускает, что за массовыми беспорядками в Штатах, вспыхнувшими после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, может стоять Россия. По ее словам десствия происходят по сценарию "из русского сборника пьес".

 

Об этом сообщает телеканал Fox News. 

"У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенства, с которыми нужно бороться, а есть экстремисты, которые пытаются контролировать происходящие протесты и превратить их во что-то совсем другое", - сказала Райс.

Она допускает, что Россия могла подстрекать некоторых из участников демонстраций и беспорядков при помощи социальных сетей, а также каким-нибудь обрахом профинансировать их.

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Теги: news, новости, Украина, Протесты, США, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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