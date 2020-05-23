 

Чтобы остановить Путина нужно пересмотреть Будапештский меморандум

Политика Сегодня, 13:3952
Чтобы остановить Путина нужно пересмотреть Будапештский меморандум

Чтобы остановить президента Российской Федерации Владимира Путина, Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года. В Кабмине считают это шагом в правильном направлении.

 

Об этом заявил изданию Atlantic Counsil вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. 

Он заявил, что неспособность Запада остановить Путина в отношении Украины привела к эскалации гибридных военных действий России против всего западного мира.

"Пришло время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру", - говорится в сообщении.

Кроме того, он сказал, что одна попытка уже была, когда в 2014 году Британия в ООН предложила начать срочные консультации в формате Будапешта. Но эта инициатива не пошла дальше. Резников считает, что это надо повторить, но для начала консультации должны проходить без участия России.

По его словам, Украина видит по крайней мере два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках Будапешта. Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности.

Напомним, 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано международное соглашение о неядерном статусе Украины - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Тогда Украина согласилась отдать свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности. Впрочем, Россия нарушила договор и напала на украинское государство.

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