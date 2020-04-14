Драбовский единственный из нардепов вовремя не подавший декларацию

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Отметим, срок подачи ежегодных деклараций о доходах истек 31 мая.

"Драбовский не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод (о преднамеренном не предоставлении декларации, - ред.)", - сказали в НАПК.

Драбовскому 62 года, он является членом комитета по вопросам бюджета. До избрания в парламент был ректором Винницкого кооперативного института. Выиграл выборы на одномандатном округе №12 в Винницкой области в июле 2019 года.