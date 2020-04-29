Как правительство будет бороться с кризисом

Премьер-министр Денис Шмигаль представил топ-10 инициатив правительства для преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Инициативы вошли в правительственную программу стимулирования экономики Украины.
Инициативы украинский премьер опубликовал на своей странице в Facebook.
Так, правительство предлагает: адаптивный карантин, который предусматривает использование 64,7 млрд гривен Фонда борьбы с коронавирусом для полноценного функционирования государства.
Развитие малого и среднего бизнеса, предусматривает выделение:
- 4 млрд гривен на возмещение процентов по действующим кредитам микро и малого бизнеса, а также кредитные каникулы по программе "5-7-9%";
- 24 млрд гривен на покрытие залога за кредит государственными инвестиционными гарантиями;
- 1,6 млрд гривен на поддержку креативных индустрий.
Так называемая "регуляторная гильотина", предусматривающая более 30 шагов по дерегуляции бизнеса.
Совершенствование налоговой системы:
- ликвидации подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры и создание единого органа - Службы финансовых расследований;
- внедрение нулевой декларации и налога на выведенный капитал;
- отмена тотальной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО
Перезапуск промышленного сектора:
- реформирование госфонда регионального развития;
- предоставление права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.
Выход из энергетического кризиса:
- пересмотр энергетической стратегии;
- урегулирование задолженности и тарифов;
- создание предпосылок для модернизации основных фондов.
Реформирование транспорта и инфраструктуры:
- создание независимого регулятора тарифов;
- реформирование "Укрзализныци";
- оптимизация портовых сборов;
- выделение 19 млрд гривен на расширение "Большого строительства";
- создание национального авиаперевозчика.
Развитие международной торговли:
- выделение 65 млн гривен на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе Офиса продвижение экспорта;
- активизация деятельности экспортно-кредитного агентства и "Укрэксимбанка".
Аграрно-промышленный комплекс:
- внедрение долгосрочных государственных субсидий на срок от 3 до 5 лет;
- стимулирование развития переработки.
Цифровая трансформация и развитие ИТ сектора:
- перевод государственных услуг в цифровой формат;
- создание благоприятных условий для развития ИТ сектора;
- приведение украинской системы кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.