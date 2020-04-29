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Политика Сегодня, 20:2948
Как правительство будет бороться с кризисом

Премьер-министр Денис Шмигаль представил топ-10 инициатив правительства для преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Инициативы вошли в правительственную программу стимулирования экономики Украины.

 

Инициативы украинский премьер опубликовал на своей странице в Facebook

Так, правительство предлагает: адаптивный карантин, который предусматривает использование 64,7 млрд гривен Фонда борьбы с коронавирусом для полноценного функционирования государства.

Развитие малого и среднего бизнеса, предусматривает выделение:

  • 4 млрд гривен на возмещение процентов по действующим кредитам микро и малого бизнеса, а также кредитные каникулы по программе "5-7-9%";
  • 24 млрд гривен на покрытие залога за кредит государственными инвестиционными гарантиями;
  • 1,6 млрд гривен на поддержку креативных индустрий.

Так называемая "регуляторная гильотина", предусматривающая более 30 шагов по дерегуляции бизнеса.

Совершенствование налоговой системы:

  • ликвидации подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры и создание единого органа - Службы финансовых расследований;
  • внедрение нулевой декларации и налога на выведенный капитал;
  • отмена тотальной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО

Перезапуск промышленного сектора:

  • реформирование госфонда регионального развития;
  • предоставление права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.

Выход из энергетического кризиса:

  • пересмотр энергетической стратегии;
  • урегулирование задолженности и тарифов;
  • создание предпосылок для модернизации основных фондов.

Реформирование транспорта и инфраструктуры:

  • создание независимого регулятора тарифов;
  • реформирование "Укрзализныци";
  • оптимизация портовых сборов;
  • выделение 19 млрд гривен на расширение "Большого строительства";
  • создание национального авиаперевозчика.

Развитие международной торговли:

  • выделение 65 млн гривен на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе Офиса продвижение экспорта;
  • активизация деятельности экспортно-кредитного агентства и "Укрэксимбанка".

Аграрно-промышленный комплекс:

  • внедрение долгосрочных государственных субсидий на срок от 3 до 5 лет;
  • стимулирование развития переработки.

Цифровая трансформация и развитие ИТ сектора:

  • перевод государственных услуг в цифровой формат;
  • создание благоприятных условий для развития ИТ сектора;
  • приведение украинской системы кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.
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