Минкульт возглавит Ткаченко

Фракция "Слуга народа" собралась на заседание и обсуждает кадровые вопросы в Кабинете министров. В частности, на должность министра рассматривают нардепа Александра Ткаченко.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, фракция обсуждает кадровые вопросы в Кабинете министров.

"Рассматривается кандидатура Александра Ткаченко на министра культуры", - сообщила Кравчук.

Она также отметила, что вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции может стать Ольга Стефанишина - генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Сейчас должность вице-премьера по евроинтеграции занимает экс-глава МИД Вадим Пристайко.

Кравчук также подчеркнула, что вопросы праймериз по определению кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Киева не были в повестке дня сегодняшнего заседания фракции.

Как сообщил в своем Telegram нардеп Александр Качура, Ткаченко все-таки станет новым министром культуры.

"Фракция поддержала практически единогласно", - добавил он и подтвердил назначение Стефанишиной вице-премьером по европейской интеграции.

Сейчас министерство культуры временно возглавляет Светлана Фоменко, которая стала исполняющим обязанности после разделения Министерства культуры, молодежи и спорта.