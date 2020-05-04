Минкульт возглавит Ткаченко

Фракция "Слуга народа" собралась на заседание и обсуждает кадровые вопросы в Кабинете министров. В частности, на должность министра рассматривают нардепа Александра Ткаченко.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
По ее словам, фракция обсуждает кадровые вопросы в Кабинете министров.
"Рассматривается кандидатура Александра Ткаченко на министра культуры", - сообщила Кравчук.
Она также отметила, что вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции может стать Ольга Стефанишина - генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Сейчас должность вице-премьера по евроинтеграции занимает экс-глава МИД Вадим Пристайко.
Кравчук также подчеркнула, что вопросы праймериз по определению кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Киева не были в повестке дня сегодняшнего заседания фракции.
Как сообщил в своем Telegram нардеп Александр Качура, Ткаченко все-таки станет новым министром культуры.
"Фракция поддержала практически единогласно", - добавил он и подтвердил назначение Стефанишиной вице-премьером по европейской интеграции.
Сейчас министерство культуры временно возглавляет Светлана Фоменко, которая стала исполняющим обязанности после разделения Министерства культуры, молодежи и спорта.