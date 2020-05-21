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Политика Сегодня, 22:2223
Как в СН готовятся к выборам в Киеве

В праймериз будуть участвовать как минимум трое нардепов

 

В партии "Слуга народа" хотят определиться со своим кандидатом на пост мэра Киева на протяжении ближайших двух-трех недель. Для определения кандидата партия планирует провести праймериз.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в руководстве политсилы. 

По словам собеседника, праймериз, скорее всего, пройдут в нескольких форматах: голосование среди народных депутатов от СН, городская конференция президентской партии, на которой могут пройти дебаты между кандидатами. Также во внимание будут приниматься данные закрытых соцопросов по потенциальным кандидатам, а от онлайн-голосования наверняка откажутся.

"Фактически, все выступают против каких-то онлайн-голосовалок, потому что сразу появятся боты, накрутки, покупные голоса и так далее", - сказал собеседник.

Как предполагается, в праймериз будут участвовать народные депутаты от СН Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура, не исключено и участие главного санитарного врача Виктора Ляшко - но, по информации издания, с его выдвижением вопрос окончательно не решен.

Еще один депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко, ранее также объявивший об участии в киевских праймериз, был поддержан пропрезидентской фракцией на вакантную должность министра культуры. Но, по информации издания, прямой связи между его участием в праймериз и вероятным назначением главой Минкульта нет.

"Сейчас главная задача - спокойно провести праймериз, закончить все эти конфликты вокруг киевских выборов, которые бьют по всем нам: по фракции, по партии, по имиджу власти в целом", - отметил источник в руководстве "Слуги народа".

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Теги: news, Новости, Украина, СН, Выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
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