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Политика Сегодня, 01:0043
Послом Украины в Великобритании могут назначить Пристайко

Верховная рада назначит нового вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вадим Пристайко будет уволен с должности и поедет работать послом Украины в Великобритании.

 

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. 

Она подтвердила, что сегодня на заседании фракции обсуждался вопрос отставки Пристайко и назначении на его должность Ольги Стефанишиной - генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

На вопрос о том, когда произойдут эти назначения, Верещук ответила:

"Не думаю, что эти назначения затянутся, иначе мы бы их не обсуждали сегодня на заседании фракции... Знаю, что Вадим Пристайко поедет работать послом в Лондон".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что "фракция поддержала практически единогласно" назначение Стефанишиной вице-премьером по европейской интеграции.

Информацию о назначении Пристайко на новую должность также подтвердила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это с одной стороны потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - отметила она.

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Теги: news, новости, Украина, Пристайко, 7dniv, 7dnivinfo  
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