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Политика Сегодня, 07:0012
Заключить сделку о сезонных работниках намерены Украина и Польша

Украина и Польша намерены заключить сделку относительно сезонных трудовых мигрантов. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи заместителя министра иностранных дел Украины Висилия Боднаря и посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

 

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины

Как отмечается, страны стремятся активизировать сотрудничество во всех направлениях после ослабления взаимодействия, которое обусловлено пандемией коронавируса.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами.

Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которая позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши", - говорится в сообщении.

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