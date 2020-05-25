Заключить сделку о сезонных работниках намерены Украина и Польша

Украина и Польша намерены заключить сделку относительно сезонных трудовых мигрантов. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи заместителя министра иностранных дел Украины Висилия Боднаря и посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается, страны стремятся активизировать сотрудничество во всех направлениях после ослабления взаимодействия, которое обусловлено пандемией коронавируса.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами.

Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которая позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши", - говорится в сообщении.