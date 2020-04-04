 

Виктор Медведчук: МВФ в очередной раз продемонстрировал, кого «слуги народа» считают своим хозяином

Политика Сегодня, 09:510
Виктор Медведчук: МВФ в очередной раз продемонстрировал, кого «слуги народа» считают своим хозяином

Правительство Шмыгаля, как и правительство Гончарука, старается любой ценой выпросить очередной транш у МВФ (читай – у США, которые по-прежнему могут «продавливать» через фонд свои единоличные решения).

В этот раз цена оказалась слишком высокой. «Слуги народа» приняли навязанные коллективным Западом закон о продаже земли сельхозназначения и так называемый банковский закон, который, по сути, является законом антиукраинским, фактически делающим не обязательными для банков (в том числе с иностранным капиталом) решения украинских судов.

Оба закона противоречат Конституции Украины, оба направлены против интересов Украины и ее граждан. Первый – открывает путь для дерибана украинской земли, второй – лишает законных прав как владельцев банков, так и рядовых вкладчиков. На защиту со стороны судебной системы Украины им теперь полагаться не приходится.

Казалось бы, власть пошла на колоссальные уступки и теперь может рассчитывать на реализацию согласованной с МВФ программы расширенного финансирования EFF. Отнюдь. Вместо этого МВФ в одностороннем порядке заменил программу EFF на программу stand-by.

Разница принципиальная. Что бы там ни говорили представители власти и ее заокеанские хозяева, речь идет не только о сокращении срока, на который предоставляется кредит. Главное отличие – программа EFF была бы направлена на поддержку структурной перестройки экономики, что крайне важно в условиях глубокого экономического кризиса, который переживает Украина. Средства же от программы stand-by пойдут прежде всего на увеличение золотовалютных резервов страны и покрытие дефицита бюджета, а фактически – на выплату прежних задолженностей перед МВФ. Действующая власть продолжает политику прежней – гасить старые долги за счет новых.

Но МВФ и этих беспрецедентных уступок со стороны украинской власти оказалось мало. Кабинет министров утвердил проект меморандума о сотрудничестве по новой программе, согласно которому первый транш кредита составит $1,9 млрд и полностью будет направлен на покрытие дефицита госбюджета. Ориентировочно он может быть получен в июне текущего года.

Но вполне возможно, что получением первого транша дело и ограничится, как это уже бывало. Ведь для получения других траншей МВФ выдвинул целый ряд новых требований, так называемых структурных маяков, а проще говоря – «хотелок».

  1. Для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК «Нафтогаз Украины», чтобы расширить функции наблюдательного совета, в котором основную роль играют иностранцы. Фактически речь идет о передаче «Нафтогаза» в иностранное управление и выведении его из подчинения правительства Украины.
  2. Требование МВФ: на законодательном уровне изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия (ВСП) – ключевого органа по контролю над судебной системой Украины. То есть, по сути, ВСП хотят подчинить международным экспертам. Учитывая широчайшие полномочия ВСП, речь реально идет об осуществлении этими международными экспертами контроля над всей судебной системой Украины.
  3. Кроме того, МВФ хочет усиления контрольных функций НАБУ над украинским государственным аппаратом. Введено обязательство украинской стороны обеспечить НАБУ аппаратурой для «снятия информации» с каналов связи до конца сентября 2020 года. Поиск компромата на функционеров украинской власти – вот основная функция НАБУ, а главный заказчик – Госдеп США.
  4. Проектом меморандума предусмотрено также ограничение возможности Минфина заимствовать иностранную валюту на внутреннем рынке. То есть привлекать средства украинских граждан нельзя. И в этом случае придется занимать у международных ростовщиков, которым надо не только выплачивать проценты, нужно еще и выполнять их «хотелки», в отличие от украинских граждан, которым достаточно процентов. Кроме того, проценты, выплаченные украинцам, оставались бы и работали в Украине. МВФ хочет стать монополистом кредитования нашей страны и таким образом сделать руководство государства еще более управляемым.
  5. Вместо обещанной Зеленским налоговой реформы Украину ждет очередное закручивание гаек в фискальной сфере. «Мы будем постепенно ужесточать налогово-бюджетную политику», – говорится в проекте меморандума. Власть, как обычно, намерена решать проблему дырявого бюджета за счет простых украинцев.
  6. С 1 июля цены на газ для населения будут полностью определяться рынком без каких-либо ограничений.
  7. С 1 октября Украина обязалась сделать тарифы на отопление рыночными.
  8. Украинцев снова ждет повышение пенсионного возраста– МВФ требует продолжить пенсионную реформу, начатую в 2017-м.
  9. Кроме того, Украина взяла на себя обязательства продолжать преступную реформу Супрун – «реализация реформы здравоохранения будет продолжена в 2020 году путем распространения нового способа финансирования на вторичную и специализированную помощь».
  10. «Оптимизация образования»Украина обязуется оптимизировать школьную сеть начального и среднего образования. Также взяты обязательства по «реформированию» учебных программ.

Очевидно, что под термином «оптимизация», когда речь идет о сети украинских школ, подразумевается сокращение их количества. Можно предполагать, что это сокращение затронет в первую очередь сельские школы.

Изменение школьных программ – это вообще более чем странное требование для меморандума с финансовой организацией, которое требует тщательного уточнения.

МВФ считает, что Украине не нужны образованные, всесторонне развитые граждане – нужны безмолвные рабы для слепого подчинения заокеанским хозяевам.

Меморандум направлен на то, чтобы сделать Украину еще более зависимой от МВФ, еще в большей мере закрепить уже фактически введенное при Порошенко внешнее управление и ужесточить социально-экономическую политику.

 

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

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Теги: news, новости, Украина, Медведчук, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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