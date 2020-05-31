Вооруженные силы США для прекращения протестов готов привлечь Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов развернуть национальную гвардию для прекращения протестов в стране. Он заявил, что в ином случае правительство США задействует Вооруженные силы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Он призвал в каждом городе обеспечить подавляющее присутствие силовиков до тех пор, пока не прекратятся массовые акции.

"Я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах", - сказал Трамп.

Президент добавил, что готов задействовать Вооруженные силы США для "быстрого решения проблемы", если в городе или штате откажутся предпринять необходимые действия.

"Я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему", - добавил Трамп.

Напомним, протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания чернокожего американца Джорджа Флойда местные полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Видео с кадрами жесткого задержания афроамериканца облетели сеть и тысячи людей вышли на улицы. Протестующие громили машины и били стекла магазинов, на улицы вышла полиция, ранения получили около 10 человек.