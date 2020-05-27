 

Помогать России с водоснабжением в Крыму Украина не будет

Политика Сегодня, 10:3359
Помогать России с водоснабжением в Крыму Украина не будет

Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

 

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. 

Так, министр прокомментировал ситуацию, которая сложилась с водоснабжением в Крыму.

"Мы следим за тем, что происходит на крымском полуострове. Безусловно, ситуация там более, чем критическая. И не имеет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта. Я подчеркиваю, что согласно международного права, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант", - заявил Кулеба.

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Теги: news, новости, Украина, Водоснабжение, 7dniv, 7dnivinfo, Крым  
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