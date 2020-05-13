Вакцина без регистрации и запрет на вывоз донорской крови

Верховная рада во вторник, 2 июня, разрешила ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запретила вывоз донорской крови. За соответствующий проект закона №2429 проголосовали 332 нардепа.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Документом, в частности, упростили действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.
Законом предусматривается:
- разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;
- упрощается ввоз в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;
- запрещается вывоз стратегического ресурса - донорской крови и ее компонентов.
- Подчеркнем, вывоз разрешается, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.