 

Мэр Ужгорода считает пенсионеров отработанным материалом, не достойным бесплатного проезда в городском транспорте

Политика Сегодня, 17:3144
Мэр Ужгорода считает пенсионеров отработанным материалом, не достойным бесплатного проезда в городском транспорте

Сообщается, что такое решение принято вчера, 28 мая, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Ужгородском городском совете. Городской голова Богдан Андриив (он же – председптель выше упомянутой Мэр Богдан Андреев хочет лишить ужгородских пенсионеров законного права на безкоштовниий проезд в общественном транспорте. Как на это посмотрит прокуратура?

С понедельника, 1 июня, в Ужгороде ослабляют отдельные карантинные мероприятия. В частности, восстанавливают городские автобусные перевозки. Однако, чтобы в первую очередь обеспечить перевозку работающих в условиях ограничения количества мест в автобусах, пока льготный проезд будет действовать только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью I и II групп, а для других категорий льготников — после завершения карантина — информирует официальный сайт Ужгородского городского совета.

Сообщается, что такое решение принято вчера, 28 мая, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТКБ и ЧС) в Ужгородском городском совете. Городской голова Богдан Андреев (он же — председатель выше упомянутой комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) подчеркнул, что пенсионеры в Ужгороде всегда имели право бесплатного проезда, но сейчас самое важное — позаботиться о здоровье, особенно уязвимых групп населения старших людей (а пенсионеры – не старшие люди? Они не относятся к категории особенно уязвимых групп населения?), поэтому бесплатный проезд для них восстановится сразу после завершения карантина.

Согласно постановлению главного санитарного врача Украины проезд в автобусах — только на сидячих местах, пассажиры, как и водители, должны быть в масках.

Перевозчики обязаны обеспечивать регулярную дезинфекцию автобусов — перед каждым рейсом.

Также С 1 июня разрешены:

— спортивные мероприятия без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек;

— религиозные мероприятия, при участии не более 1 одного человека на 10 квадратных метров площади, где проводится религиозное мероприятие;

деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон)

— работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек).

Работу детских садов в Ужгороде, по решению комиссии ТЭБ и ЧС, предусмотрено восстановить с 9 июня.

Между тем, право пенсионеров на бесплатный проезд регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 г. № 354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования» (Действие Постановления распространено на инвалидов — в соответствии с Постановлением КМ № 555 (555-94-п ) от 16.08.94) Определенные изменения, также вносились в соответствии с Постановлениями КМ № 1758 (1758-2001-п) от 27.12.2001 и № 812 (812-2017-п) от 25.10.2017)

В этом постановлении Правительства Украины говорится

«Кабинет Министров Украины постановляет:

  1. Ввести бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и пригородных маршрутах.

Ни областные, ни городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) не наделены правом отменять или каким-то образом ограничивать действие постановлений Правительства Украины. Не входит это и в компетенцию Ужгородского городского головы Богдана Андриива. Поэтому соответствующую оценку действиям городской власти, думается, должны дать органы прокуратуры.

И еще об одном. Согласно решению Правительства Украины, в регионах, где смягчается карантин, разрешено возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта (кроме маршрутных такси А в Ужгороде именно «маршрутки» — и являются основным видом общественного транспорта. Да, есть в областном центре и коммунальное предприятие «Ужгородский муниципальный транспорт» Ужгородского городского совета. Но за четыре года городская власть удосужилась приобрести для него, если не ошибаюсь, лишь 10 автобусов, а еще 10 — только собирается. Что такое 10, пусть и 20 автобусов на 120-тысячный город? Согласитесь, что мало и даже очнь мало. Да и они, как видится, тоже ездят, в режиме маршрутных такси. Так что же получит наш областной центр от первого этапа ослабления карантина относительно общественного транспорта?

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Теги: news, новости, Украина, Ужгород, Пенсионеры, Автобусы, 7dniv, 7dnivinfo  
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