 

На скорейшем выполнении соглашений саммита в Париже настаивает Украина

Политика Сегодня, 21:3938
На скорейшем выполнении соглашений саммита в Париже настаивает Украина

Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей, достигнутых во время декабрьской встречи в нормандском формате в Париже. Выполнение соглашений разблокирует возможность проведения нового саммита в Берлине.

 

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочего визита в Германию, передает пресс-служба главы государства

Ермак заявил, что два обмена пленными являются положительным примером того, как могут быть реализованы соглашения "нормандской четверки", но для проведения последующих освобождений необходимо, чтобы представители Красного Креста получили доступ ко всем удерживаемым украинцам.

Кроме того, как он подчеркнул, важной составляющей для продвижения мирного процесса на Донбассе является прекращение обстрелов.

Встреча в нормандском формате - это саммит с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России по урегулированию ситуации на Донбассе. Последний саммит прошел в Париже в декабре прошлого года. На нем лидеры договорились об обмене пленными между Украиной и РФ по формуле "всех на всех", а также о полном прекращении огня и разведении сил на Донбассе.

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Теги: news, новости, Украина, Ермак, 7dniv, 7dnivinfo, Саммит, Париж  
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