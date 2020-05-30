Шесть полицейских задержали за превышение полномочий - протесты в США

В городе Атланта (штат Джорджия) задержали шесть полицейских. Их обвиняют в превышении полномочий.

Об этом сообщает Associated Press.

Офицеры были задержаны после того, как в сети появилось видео, где они вытаскивали двух молодых людей из автомобиля во время акций протеста.

Окружной прокурор округа Фултон Пол Ховард сообщил об обвинениях офицерам во время пресс-конференции.

"Теперь я чувствую себя немного безопаснее, когда эти монстры находятся вне улицы и больше не способны терроризировать кого-либо еще", - заявил мужчина, которого офицеры вытащили из авто вместе с девушкой.

Инцидент произошел в субботу, 30 мая.

Кроме того, двое офицеров, следователи Айвори Стритер и Марк Гарднер, были уволены.

Отметим, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.