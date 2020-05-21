 

Расследование в отношении брата Ермака обязали начать НАБУ

Политика Сегодня, 06:0033
Расследование в отношении брата Ермака обязали начать НАБУ

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата руководителя Офиса президента - Дениса Ермака. Речь идет о видеозаписях, на которых якобы Ермак предлагает за взятки государственные должности.

 

Об этом сообщил ВАКС на странице в Facebook

Суд удовлетворил ходатайство представителя народного депутата 9 созыва и обязал НАБУ внести в единый государственный реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником высокопоставленного чиновника, а также начать расследование в этом деле.

Отметим, народный депутат Гео Лерос на странице в Facebook написал, что удовлетворили именно его иск в отношении брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, в марте народный депутат Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых, как он утверждает, похожий на Дениса Ермака человек предлагает государственные должности за взятки.

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Теги: news, новости, Украина, Ермак, НАБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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