 

С кандидатом в мэры Киева в июне определится "Слуга народа"

Политика Сегодня, 08:0045
С кандидатом в мэры Киева в июне определится "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" определится с основным кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце. Однако официальное выдвижение произойдет в соответствии с избирательным законодательством.

 

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. 

По словам нардепа, кандидат от "Слуги народа" будет избран на протяжении июня.

"Праймериз будет проводиться на протяжении июня. Официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, в сентябре. То есть в сентябре будет официальная регистрация. Но к тому времени у нас кандидат точно будет", - заявил Корниенко.

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Теги: news, новости, Украина, Корниенко, СН, мэр, 7dniv, 7dnivinfo  
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