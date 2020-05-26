На взятке задержали чиновника МОН

Правоохранители задержали генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки (МОН) во время получения 300 тысяч гривен взятки. Проведены неотложные следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Предварительно установлено, что чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн гривен.

Полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали чиновника, готовится сообщение о подозрении.