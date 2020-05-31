 

Для передачи "черных ящиков" самолета МАУ в приоритете Украина

Политика Сегодня, 11:5248
Для передачи "черных ящиков" самолета МАУ в приоритете Украина

Иран считает Украину приоритетной страной для передачи бортовых самописцев сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Соответствующее заявление во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным сделал посол Ирана Манучехр Моради.

 

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

Во время встречи стороны отметили необходимость проведения Ираном прозрачного и объективного расследования причин катастрофы, привлечение к ответственности виновных, а также выплаты компенсаций семьям погибшим.

"Манучехр Моради заверил в готовности Ирана к диалогу с Украиной в правовой, технической и политической плоскостях для урегулирования проблемных вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы, а также сообщил, что Украина рассматривается Ираном в качестве приоритетного государства в контексте проведения расследования и расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета", - сообщили в МИД.

Также посол заявил, что информация о возможности передачи самописцев Франции из-за затягивания переговоров украинской стороной не является официальной позицией Тегерана.

При этом Енин сообщил, что в ближайшее время Украина представит свою команду для переговоров с Ираном.

Отметим, самолет МАУ был сбит иранскими военными утром 8 января. Самолет следовал рейсом из Тегерана в Киев. Тогда погибли 176 человек. Ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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