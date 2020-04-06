«Зелёная» власть планирует раздеребанить Закарпатье между Львовской и Ивано-Франковской областями

Сегодня нет действенных реформ в Украине, второй этап медреформы, которую еще начала Супрун показал их полную неэффективность.

Например реформа децентрализации ведет к тому, что Закарпатская область перестанет существовать. Первым сигналом к ​​этому стал проект постановления, когда из 13-ти районов в крае останется только 5-ть, а хотели вообще сделать 3-х. Территориальные общины которые радовались, что они имеют прямой доступ к Кабмину и самостоятельные, их просто загоняют в новые районные советы. Городов областного подчинения не будет. Например город Мукачево «загоняют» в Мукачевский районный совет, Хуст в Хустскую, а город Ужгород нивелируется и идет в Ужгородский район. Область на пять районов не нужна. Раховского района не будет, он просто не нужен, хотя это самобытный Гуцульский регион, а часть Хустского передадут в Ивано-Франковской области. Остальные отдадут во Львовскую область. Об этом во время прямого эфира на одном из центральных каналов, заявил Геннадий Москаль, экс-губернатор Закарпатья.