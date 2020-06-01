Представления на назначение новых министров Шмыгаль внес в Раду

Глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров. Документы в среду, 3 июня, были зарегистрированы на сайте парламента.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Последний этап прохождения трех постановлений - обрабатываются в комитете. Постановление же о назначении министра экологии пока что передано на рассмотрение руководству.
В частности, проектами постановлений №№3583 - 3586 предлагается:
- уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- назначить на эту должность Ольгу Стефанишину;
- назначить на должность министра культуры Александра Ткаченко;
- назначить на должность министра экологии Романа Абрамовского.
К слову, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук утром анонсировала, что представления Шмыгаля могут появиться в парламенте уже сегодня-завтра. Она объясняла, что для голосования за министров в сессионном зале необходимы также решения профильных комитетов.