В отставку правительство Беларуси отправил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. Соответствующий указ глава государства подписал 3 июня.

Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Сегодня утром белорусский президент провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Лукашенко связывал готовящуюся отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

По словам беларусского лидера, предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. При этом он отметил, что кардинальные изменения в правительстве не нужны.