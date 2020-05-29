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Политика Сегодня, 20:3039
В отставку правительство Беларуси отправил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. Соответствующий указ глава государства подписал 3 июня.

 

Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1"

Сегодня утром белорусский президент провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Лукашенко связывал готовящуюся отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

По словам беларусского лидера, предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. При этом он отметил, что кардинальные изменения в правительстве не нужны.

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