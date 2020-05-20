Депутат Закарпатского облсовета считает, что власть разрушает государство

Депутат областного совета, председатель Закарпатской организации политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко прокомментировал выступление Геннадия Москаля в эфире одного из центральных телеканалов.

"Просмотрев последнее интервью опытного политика и экс-главы (главы ОГА) Закарпатской области Геннадия Москаля на телеканале NewsOne нельзя не согласиться с тем, что реформа децентрализации может привести к исчезновению Закарпатской области как отдельной, полноценной и самобытной", – пишет 7dniv.info.

"Поскольку нынешняя власть своими "продуманными", а не обдуманными действиями уверенно шагает не к децентрализации, а к разрушению государства как такового. Уменьшить количество районов Украины, предусмотренных Конституцией Украины, с 13 до 5, а то и до 3? Отправить местные общины, боровшиеся за ОТГ и сохранение своих прав и независимость, которые имели прямые отношения с Кабмином, под влияние совсем других "чужих" районных и областных советов? Мы уже видим, что главные офисы таких важных управлений (например, юстиции, ГФС (крупных налогоплательщиков) транспортной инспекции и другие) работают и будут работать не напрямую у нас, а во Львове или Ивано-Франковске. Такие шаги власти предусматривают в будущем сплошное игнорирование проблем закарпатцев: будь то вопрос нацменьшинств или религиозные, культурные особенности нашей области. Эти и многие другие важные проблемы, которые будут волновать закарпатцев, сами земляки не смогут решить на местах (так сказать, "у себя дома"). Главная цель нынешней власти - объединить вокруг себя только единомышленников, чтобы другие не смогли помешать им на пути к победе на местных выборах. И тогда уже стратегический план очевиден: если они уже будут иметь "большинство" в местных советах, то по указанию из Киева легко смогут расформировать и объединить общины так, как удобно и выгодно именно им. Например, из-за высокой дотационности Закарпатской области обратиться за помощью к более финансово обеспеченным областям, которые сразу согласятся якобы "выручить" область-соседку, присоединив ее к себе. Тем самым отобрать у Закарпатья независимость и самостоятельность.

И в завершение хочу заметить, что президент Украины за год своего правления не успел выполнить основные пункты своей агитационной программы, ведь у нас на сегодняшний день ни мира, ни победы над бедностью, к сожалению, нет. Поэтому заявления Геннадия Москаля дают конкретные основания задуматься над тем, что нынешняя власть смело может оставить наших земляков и без области как таковой", – отметил Чубирко.