МВФ внес Украину в повестку дня

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Этот орган должен принять окончательное решение по программе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

Ожидается, что сразу же после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере около 1,9 млрд долларов, который поступит в государственный бюджет.

Таким образом МВФ поддержит Украину в трудный момент, когда из-за карантинных ограничений резко сократились поступления в госбюджет, а падение экономики в апреле-мае ускорилось. По предварительным оценкам, ВВП Украины упал за этот период более чем на 10%. А доходы государственного бюджета в мае сократились на 30%.

Стандартные условия финансирования МВФ обычно предполагают выделение средств для Нацбанка на пополнение международных резервов. Однако в кризисные периоды фонд выделяет Украине деньги для бюджетных расходов. Так было в кризисы 2008-2009 годов, а также 2014-2015 годов.

Ранее глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина договорилась с МВФ и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета.

Ожидается, что второй транш по программе Украина получит до конца года, если будет придерживаться взятых на себя обязательств. Всего в 2020 году ожидается два транша на общую сумму 3,5 млрд долларов. Третий транш поступит в 2021 году.

Фактически основная часть средств МВФ и других кредиторов пойдут на погашение старых долгов, поскольку в условиях кризиса Украине не может занять на открытом рынке необходимые средства. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство не собирается выходить на рынки капитала в этом году после того, как в январе разместило евробонды на сумму 1,25 миллиарда евро, что примерно достаточно для покрытия внешних коммерческих долговых обязательств.

Погашение долгов официальным кредиторам планируется за счет заимствований у МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии. Согласно бюджету 2020 года, Украина планирует занять более 9 млрд долларов из внешних источников, в то время как на внешние долговые платежи необходимо направить около 6,2 млрд долларов.

Долгий путь к кредиту

Сотрудничество Украины и МВФ фактически прекратилось в мае 2019 года. Тогда миссия фонда прибыла в Киев для обсуждения транша на 1,3 млрд долларов по действовавшей программе Stand-By. Миссия приехала в Киев 21 мая после инаугурации президента Владимира Зеленского. Однако вскоре миссия сменила статус и прекратила обсуждение транша.

Летом 2019 года Владимир Зеленский неоднократно заявлял о приоритетности программы с МВФ. Однако в течение года Украина фактически не нуждалась в кредитах фонда, а приток спекулятивного капитала в ОВГЗ привел к резкому укреплению гривны.

Украина начала с МВФ переговоры о большой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF), которая всегда включает крупные структурные реформы. В ноябре 2019 года в Киев приехала миссия МВФ.

Во время телефонных переговоров президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой 7 декабря 2019 года было заявлено о достижении согласия на техническом уровне относительно новой программы EFF. Тогда же Украине было выдвинуто основное предварительное условие: принятие закона, который сделает невозможным возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому. Банковский закон с большим трудом удалось принять только 13 мая 2020 года.

Однако 7 мая МВФ отказался от программы EFF с Украиной и предложил сосредоточиться на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

В МВФ заявили о том, что в связи с тем, что ситуация в мире ухудшается, для всех стран мира они не рассматривают возможности программы структурных реформ. При этом сумма кредита на 2020 и 2021 год остается неизменной для Украины в размере 5 млрд долларов.