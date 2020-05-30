Расширить санкции против "Северного потока-2" хотят сенаторы США

Сенаторы от обеих партий Соединенных Штатов Америки предложили расширить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующий документ разработали демократка Джинн Шейхин и республиканец Тед Круз.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на документ сенаторов.

В проекте резолюции, говорится, что ранее введенные санкции применяются ко всем видам работ по прокладке трубопровода и его страхованию.

Документ расширяет санкции для компаний, которые предоставляют "услуги андеррайтинга или страхование или перестрахование" для кораблей, работающих на трубопроводе, а также для компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования".

Законопроект также расширит действие санкций на всех, кто предоставляет портовые сооружения для судов-укладчиков и других услуг.

Сенаторы считают, что расширение санкций против "Северного потока-2" не даст России завершить строительство газопровода, который составляет "критическую угрозу национальной безопасности Америке", а также "угрожает Украине и энергонезависимости Европы и дает России возможность использовать союзников США".