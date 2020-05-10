Руководителя "рабочего штаба Украина" назначили в МИД Германии

В Министерстве иностранных дел Германии новым руководителем "рабочего штаба Украина" стал Жан Фрели. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник поздравил новоизбранного.

Об этом Андрей Мельник написал в своем Twitter.

Посол поздравил Жана Фрели и пожелал ему успехов в укреплении украинско-немецкого партнерства.

"Украинцы искренне поздравляют Жана Фрели с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность - руководителя рабочего штаба "Украина" МИД Германии! Желаем успехов в дальнейшем укреплении украинско-немецкого партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического",- написал Мельник.

Также к поздравлениям присоединился и сам глава МИД Германии Михаэль Зайберт. Он пожелал всего самого лучшего в его трудной, но полезной работе.