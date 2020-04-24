Губернатор Закарпатья продолжает зачищать обладминистрацию от коррумпированных чиновников

Издание 7dniv.info ранее сообщало о том, что новый глава Закарпатской ОГА Алексей Петров поставил перед собой три первоочередные задачи: борьба с коронавирусом, завершение реформы децентрализации в области и активное сотрудничество с правоохранителями области в борьбе с бандитизмом, незаконным оборотом оружия, наркоторговлей, взяточничеством, злоупотреблением с бюджетными средствами, контрабандой и злоупотреблениями в лесной отрасли.

Однако для реализации таких задач губернатору нужны кадры с незапятнанной репутацией. Однозначно, что заместители, оставшиеся в наследство от предыдущего главы ОДА для такой миссии не подходят. Ведь увольнение бывшего губернатора было связано с тем, что он окружил себя этими кадрами, которые напропалую брали взятки.

Алексей Петров решил избавиться от этого балласта. На должность первого заместителя председателя обладминистрации вместо дискредитированного Гетманенко будет назначен Олег Коцюба. Он генерал СБУ, ранее работал в департаменте контрразведки центрального аппарата спецслужбы.

Вместо другого заместителя - коррумпированной Ольги Травиной, замешанной в схемах мошенничества, будет назначен Виталий Цвигун. Последний работал до этого на руководящих должностях «Укрзализныци» и «Укроборонпрома».

По всей видимости, в отношении уже уходящих заместителей губернатора, будут возбуждены уголовные дела. Материалов в правоохранительных органах по их злоупотреблению служебным положением и коррупции предостаточно.

Ну а у новой команды весь карт-бланш на руках. Хотелось бы увидеть результат.