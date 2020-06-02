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Политика Сегодня, 14:390
Вице-премьером вместо Пристайко назначена Стефанишина

Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. До этого парламентарии уволили с этой должности Вадима Пристайко.

 

Об этом сообщает РБК-Украина

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3584. За него проголосовали 255 депутатов.

Отметим, Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата КМУ.

А уже в декабре ее назначили на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Ольга Стефанишина имеет 5-й ранг государственного служащего.

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