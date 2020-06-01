Парламент всё-таки к местным выборам поменяет законодательство и уже принял за основу законопроект

Документ предлагает проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз - в последнее воскресенье октября.

В городах с населением от 15 тыс. человек выборы предлагают проводить по пропорциональной системе с открытыми списками.

СУДЬЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ, ПОЛУЧАЯ В МЕСЯЦ ЗАРПЛАТУ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА, ПОХВАСТАЛСЯ ПОМОЩЬЮ МАСКАМИ МЕДИКАМ НА 300 ТЫСЯЧ

Кроме этого, Рада намерена ввести практику использования инновационных технологий в избирательном процессе, таких как голосование на участке с помощью компьютера; подсчет голосов с помощью электронных систем и прочее, подачу документов кандидатами в режиме онлайн.

Также вводится залог для кандидатов, которые будут идти по мажоритарке (раньше этого не было) в размере 20% от минимальной зарплаты. Для выдвиженцев по партийным спискам (крупные города) залог уменьшится в четыре раза. Следовательно, на каждые 10 тыс. избирателей в городах с более 90 тыс. население каждой партии (за своих будущих депутатов в горсовете) на старте выборов придется сначала выложить одну минимальную зарплату (по состоянию на сегодня 4 тыс. 723 грн), а за мэра — около 1 млн грн.