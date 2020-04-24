 

Почему не рассматривали назначение Абрамовского объяснили В Раде

Политика Сегодня, 16:3251
Почему не рассматривали назначение Абрамовского объяснили В Раде

У монобольшинства возникли вопросы к кандидатуре Романа Абрамовского, которого предложили назначить министром экологии. В случае поддержки фракции "Слуга народа", Рада может проголосовать за его назначение 5 июня.

 

Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина

Депутат подтвердил, что во фракции монобольшинства возникли вопросы относительно кандидата на пост министра в правительстве.

"Ведется дискуссия во фракции по его кандидатуре, мы увидели, что нет 100% поддержки у фракции, поэтому не вынесли на голосование. Я думаю, что мы до завтра определимся. Если до завтра будет позиция поддержки, то будем завтра голосовать. Если нет, то уже будем проводить более тщательные консультации на следующей неделе", - сказал Корниенко.

Также Корниенко рассказал, что об Абрамовском есть статьи и материалы из анонимных Telegram-каналов, из-за которых к нему есть вопросы.

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Теги: news, новости, Украина, Абрамовский, 7dniv, 7dnivinfo  
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