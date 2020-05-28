 

Выставить на продажу незадействованные тюрьмы предлагает Минюст

Политика Сегодня, 10:2620
Выставить на продажу незадействованные тюрьмы предлагает Минюст

Министерство юстиции совместно с группой народных депутатов внесла в Верховную раду законопроект №3591, принятие которого позволит продавать незадействованные тюрьмы. Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем.

 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська

По его словам, на реконструкцию старой тюремной инфраструктуры и строительство новых учреждений содержания направят 70% поступлений. Других денег на тюремную реформу в бюджете нет.

"Источники финансирования мы находим самостоятельно, откуда и все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажа тюрем", - отметил Малюська.

Он заверил, что продавать собираются только "замороженные" тюрьмы, поэтому это не означает массовых увольнений осужденных. Хотя в будущем планируется сократить количество осужденных, отменив такой термин как "ограничение свободы".

Министр также добавил, что сами по себе здания старых тюрем в качестве недвижимости покупателей не заинтересуют. Ценным ресурсом является земля под этими зданиями.

"Основную ценность составляют земельные участки под ними, особенно под теми, что расположены в центральных частях крупных городов", - подчеркнул глава Минюста.

Малюська рассчитывает, что инициативы будут удачными и их реализация позволит вынести из центров городов за их пределы или в промышленную зону следственные изоляторы.

Также в министерстве надеются за счет поступлений с продаж тюрем повысить стандарты содержания заключенных и сэкономить на оплате коммунальных услуг в дальнейшем, поскольку старые здания уже энергонеэфективны.

Отметим, в мае Минюст объявил об открытии платных камер в Львовском СИЗО. Омбудсмен Людмила Денисова выступила против создания таких камер, назвав это дискриминацией.

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