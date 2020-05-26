"Виновного" в провале реформы полиции нашли в МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что провал реформы украинской полиции произошел в связи с переаттестацией. Автором проекта была Хатия Деканоидзе, которая возглавляла Национальную полицию в 2015-2016 годах.

Об этом говорится в интервью Геращенко для "Радио Свобода".

По словам заместителя министра, переаттестация не только не дала никакого результата, но и пропустила к выполнению обязанностей одного из полицейских, которого обвиняют в изнасиловании женщины в Кагарлыке.

"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции... Например, один из двух насильников из кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году", - заявил Геращенко.

Ранее Деканоидзе заявляла жуналистам, что на свои должности после переаттестации вернулись 93 процента старых кадров. Геращенко не смог подтвердить или опровергнуть эти цифры.