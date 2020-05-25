 

МВД провело эксперимент, доказывающий невиновность Маркива

Политика Сегодня, 13:0930
МВД провело эксперимент, доказывающий невиновность Маркива

После завершения карантина в Италии состоится апелляционный суд по делу Виталия Маркива. Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент, доказывающий его невиновность в убийстве.

 

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина. 

"Несколько недель назад был следственный эксперимент, который 100% доказывает, что господин Маркив не мог быть причастным даже физически, даже на расстоянии к этому убийству. Поэтому мы считаем, что Маркив должен быть свободным. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", - заявил Аваков.

По его словам, после завершения карантина в Италии состоится апелляционный суд по делу Маркива.

"Сейчас мы ожидаем конца карантина в Италии, будет объявление заседания апелляционного суда, где уверены, что у нас очень хорошие позиции, и продолжим дипломатические усилия на уровне между правительствами. Кроме того, мы в прошлом году возобновили расследование обстоятельств убийства господина Рокелли", - добавил министр.

Аваков подчеркнул, что вопрос об освобождении Маркива власть вынесла на самый высокий государственный уровень. Так, в феврале президент Владимир Зеленский имел переговоры с президентом, премьер-министром Италии и папой Римским Франциском, где поднимался вопрос освобождения Маркива.

"Освобождение Виталия Маркива, который в 2013 году прибыл в Украину из Италии сражаться за Украину - это важное дело. Мы уверены, что обвинения в причастности к убийству итальянского журналиста полностью сфальсифицированы и являются спецоперацией спецслужб РФ, реализуемой на территории Италии", - сказал глава МВД.

Он заверил, что делается все возможное для того, чтобы Маркив был освобожден.

Отметим, что Маркив был осужден якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли.

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Теги: news, новости, Украина, МВД, Маркив, 7dniv, 7dnivinfo  
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