Дату открытия КПВВ на Донбассе уточнил Штаб

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе откроются с 10 июня. Штаб операции Объединенных сил (ООС) подтвердил дату возобновления работы пунктов пропуска.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что на совещании у Зеленского в штабе ООС отметили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине третий день подряд растет число подтвержденных случаев COVID-19. Такая тенденция грозит ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - отметил Зеленский.