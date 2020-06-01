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Политика Сегодня, 19:4542
Легализовать частные армии предлагает Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине. По его мнению, к его разработке следует привлечь ветеранов.

 

Об этом он заявил на заседании Консультативного совета по делам ветеранов, передает пресс-служба президента

По словам Зеленского, Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины может присоединиться к наработке законопроекта о частных военных компаниях.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил он.

По его мнению, Консультативный совет мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект. Он добавил, что первоочередные законодательные наработки совета нужно предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

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