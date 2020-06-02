 

Ситуацию с невручением подозрения Богатыревой объяснила Прокуратура

Политика Сегодня, 20:4837
Ситуацию с невручением подозрения Богатыревой объяснила Прокуратура

Прокуратура Киева объяснила, почему не вручила подозрение экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Это ранее стало причиной отмены ей судом меры пресечения.

 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

Отмечается, что прокуроры не сообщили подозрение Богатыревой во время ее задержания в августе 2019 года, так как во время досудебного расследования по делу экс-министра ей уже было сообщено о подозрении следователями и прокурорами Генеральной прокуратуры.

Так, в 2015 и 2016 годах были приняты решения Печерским районным судом Киева и Апелляционным судом столицы, которые подтверждали сообщение о подозрении Богатыревой и которые не были отменены. Также Печерским судом 20 мая 2015 года было принято решение об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге после задержания Богатыревой в августе 2019 года прокуроры вручили подозреваемой и ее защитнику под роспись копию ходатайства о применении меры пресечения, в том числе и копию сообщения о подозрении от 20 октября 2014 года, ранее составленную и врученную сотрудниками ГПУ.

"Учитывая изложенное, сотрудниками прокуратуры Киева не складывалось новое сообщение о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины - министру здравоохранения, поскольку действующими нормами УПК Украины не предусмотрено повторное составление и вручение идентичного сообщение о подозрении, которое ранее уже было вручено подозреваемой в порядке ч. 1 ст. 278, ст. 111, ст. 135 УПК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Также отмечается, что в сейчас расследованием дела занимаются детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, Богатыреву обвиняют в растрате 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов.

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