На выборы от УДАРа пойдет Кличко

Действующий городской глава Киева Виталий Кличко будет баллотироваться на будущие выборы мэра столицы от партии УДАР. До этого Кличко предлагали баллотироваться от партии "Европейская солидарность".

Об этом мэр Киева сообщил на странице в Facebook.

"Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы УДАР… И буду выдвигаться в мэры от партии УДАР", - написал Кличко.

При этом он отметил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами.