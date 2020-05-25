Под опеку освобождение Маркива взял Папа Римский

Папа Римский Франциск взял под опеку вопрос освобождения осужденного в Италии Виталия Маркива. Украинцу дали тюремный срок за якобы причастность к гибели фотографа Андреа Рокелли в Славянске в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров Владимира Зеленского с Франциском.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Зеленский проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также попросил Франциска помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и России.

В ответ Папа Римский отметил попытки мирного урегулирования и заявил, что взял под опеку вопрос освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива.

"Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Договорились укрепить взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализовать совместные инициативы в этом направлении. Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину", - говорится в сообщении.