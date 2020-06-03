 

Главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу назвал Кулеба

Политика Сегодня, 08:0040
Главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу назвал Кулеба

Главная "красная линия" Украины в переговорах по Донбассу - это прямой диалог с боевиками. Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

 

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина

"Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президентом Украины Владимиром Зеленским озвучивались наши "красные линии". И одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей - мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ДНР/ЛНР", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем.

"ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая "красная линия", которая стоит в основе защиты наших национальных интересов", - добавил глава МИД.

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